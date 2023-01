"Ojalá estuviera aquí para celebrar": Austin Butler recuerda a Lisa Marie Presley tras nominación a los Premios Oscar

Luego de ser nominado a los Premios Oscar, Austin Butler habló sobre el desafío de interpretar a Elvis Presley en el drama biográfico "Elvis" y cómo Lisa Marie Presley, la recientemente fallecida hija del legendario músico, fue parte fundamental de su interpretación.

"Este papel parecía una montaña imposible de escalar frente a mí. En realidad, lo que me importaba era honrar la vida de este hombre y su familia. Y es por eso que cuando Lisa Marie y Priscilla (Presley) pudieron ver la película y luego las vi por primera vez después...nada de lo que haga superará eso. Especialmente con Lisa Marie que ya no está. Ojalá ella estuviera aquí para celebrar hoy con nosotros", dijo Butler a The Hollywood Reporter.

El actor, que ganó el Globo de Oro por su papel del "Rey del Rock and Roll", continuó describiendo a Lisa como "la persona más directa y comprensiva", agradeciendo el tiempo que pasó con la cantante mientras exploraba la vida de su padre.

"En momentos como hoy, realmente tengo que tomarme un segundo para decir: 'Está bien, esto es algo por lo que estar realmente agradecido'. Pero nada se compara con ese momento en que la miré a los ojos después de ver la película por primera vez, donde me dijo cuánto significaba para ella. Realmente lo apreciaré por el resto de mi vida", finalizó el intérprete de 32 años.

Butler, que asistió el pasado domingo a la ceremonia fúnebre en honor a Presley, competirá por primera vez por el galardón al Mejor Actor Principal contra actores como Brendan Fraser (The Whale), Colin Farrell (The Banshees of Inisherin) y Paul Mescal (Aftersun) en la 95° entrega de los Premios Oscar, a realizarse el 12 de marzo.