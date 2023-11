Pedro Pascal será Reed Richards en "Fantastic Four"

El chileno Pedro Pascal ingresa con todo al Universo de Marvel al ser anunciado como Reed Richards en la próxima película "Fantastic Four".

Según Deadline, fuentes indicaron que el actor chileno está en conversaciones para interpretar al líder del icónico equipo de superhéroes. Los conocedores añaden que las negociaciones dicen que van en la dirección correcta para que Pascal se sume.

Hasta ahora se especulaba que John Krasinski interpretara al personaje luego de hacerlo con un cameo en "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" de 2022.

¿Cuándo se estrena Fantastic Four?

"Fantastic Four" tiene como fecha de estreno el 2 de mayo de 2025.