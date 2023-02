Película de "Super Mario Bros." adelantó su estreno: Llegará a los cines en abril

La película de "Super Mario Bros." adelantó su llegada a los cines para el próximo 5 de abril, es decir, dos días antes de la fecha fijada anteriormente.

Según anunció la producción de la cinta esta fecha corre para Estados Unidos y otros 60 mercados internacionales, aunque sin incluir a Japón, donde debutará el 28 de abril.

En Chile el estreno estaba fijado para el jueves 6 de abril. Sin embargo este anuncio abre las posibilidades de que se realice una función especial de estreno en la noche del miércoles 5.

Originalmente "Super Mario Bros." iba a ser estrenada el 21 de diciembre de 2022.

Wahoo! The #SuperMarioMovie is moving from April 7 to April 5 in the US and in more than 60 markets around the world. The movie hits theaters in additional markets in April and May, with Japan opening April 28. pic.twitter.com/CjlikfC3cu