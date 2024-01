Penélope Cruz y su intención de actuar en una película de superhéroes: "¿Por qué no?"

La actriz afamada actriz española Penélope Cruz recientemente aseguró que no le haría el quite a dar un paso diferente en su carrera e incursionar en el cine fantástico.

Este jueves, la intérpete de "Madres paralelas" y "Vanilla Sky" reconoció que, si bien no tiene en sus planes más cercanos el adentrarse en el mundo de los súperhéros, aseguró que le parece una buena idea.

"Si es algo interesante, ¿por qué no? Es divertido", comentó Cruz este viernes en medio de un evento organizado por la revista Variety en Parker Palm Springs.

De hecho, la galdonada estrella ya había tenido una conversación parecida junto a sus hijos. "Como puedes imaginar, eso es lo que mis hijos me preguntan a veces: '¿Vas a hacer eso alguna vez, mamá?' Porque he hecho tanto drama y tantas películas que aún no puedo enseñárselas", agregó.

En ese sentido, Cruz comentó que ha tenido "conversaciones aquí y allá", "pero nada específico que vaya a suceder pronto".