Pedro Pascal llegó a los Globos de Oro con un brazo lesionado

En la previa de los Premios Globos de Oro 2024, el chileno Pedro Pascal arribó a la alfombra roja con un cabestrillo con una lesión en su brazo derecho.

Según imágenes de medios estadounidenses, el chileno llegó al The Beverly Hilton, en California, con un notorio cabestrillo.

Por ahora, no se conoce la razón de la lesión de Pascal, quien postula por primera vez a los Globos de Oro por "The Last of Us".