Es un meme otra vez: la viral reacción de Andrew Garfield durante monólogo en los Premios Oscar

Durante la ceremonia de los Premios Oscar 2023, Andrew Garfield captó las miradas de internet debido a su reacción a un monólogo de Jimmy Kimmel, presentador del evento.

"Y si alguno de ustedes se molesta con una de mis bromas y decide venir y darme una cachetada, no será fácil porque tendrán que pasar primero sobre unos amigos (...) tendrán que meterse con Spider-man antes de llegar a mí", bromeó el cómico al inicio de la ceremonia, enfocando al intérprete de "The Amazing Spider-man" haciendo un divertido gesto.

Monólogo de Jimmy Kimmel durante los #Oscars citando algunos colegas que lo defenderán ante un incidente a lo Will Smith. Michael B. Jordan (Adonis Creed), Michelle Yeoh, Pedro Pascal (The Mandalorian) y Andrew Garfield (Spiderman) perdido, denle #Oscar pic.twitter.com/pqxHQP6D0m

Mediante redes sociales, el momento fue viralizado por usuarios de Twitter, quienes aseguraron estar ante el "nacimiento de un nuevo meme", recordando también su presencia en la ceremonia del año pasado, donde lo captaron revisando su teléfono en medio de la premiación.

Andrew Garfield being the Oscars meme for the 2nd year #Oscar pic.twitter.com/RKuLw1dbIa