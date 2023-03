"Everything Everywhere All at Once" se lleva el Oscar a Mejor Película, coronándose como la gran ganadora de la noche

"Everything Everywhere All at Once" se llevó el premio a la Mejor Película en los Premios Oscar 2023.

La cinta de Daniel Kwan y Daniel Scheinert arrasó en la premiación, llevándose siete estatuillas, incluyendo Mejor Dirección para "los Daniels", Mejor actor de reparto para Ke Huy Quan, Mejor actriz de reparto para Jamie Lee Curtis y Mejor actriz para Michelle Yeoh.

La película se impuso sobre filmes como "Avatar: The way of water", "Top Gun: Maverick", "The Banshees of Inisherin", "Elvis" y "The Fabelmans".