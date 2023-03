La eufórica celebración de la mamá de Michelle Yeoh tras conquistar el Oscar

Janet Yeoh, la madre de la actriz Michelle Yeoh, vivió una eufórica y alegre celebración luego de que su hija ganara un Premio Oscar.

La protagonista de "Everything Everywhere All at Once" se llevó el galardón a Mejor Actriz, convirtiéndose en la primera mujer de origen asiático en conseguir la estatuilla.

En Malasia, el país donde nació, se encontraba su mamá, quien festejó el triunfo vestida de gala y acompañada de su familia y amigos.

En las imágenes se ve a Janet Yeoh y a quienes la rodean llorar de la emoción por el importante logro conseguido por Michelle Yeoh.