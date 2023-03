Lenny Kravitz actuará en el segmento In Memoriam en los Oscar 2023

El músico estadounidense Lenny Kravitz actuará en los Oscar 2023 dentro del segmento "In Memoriam", un espacio en el que se homenajea a miembros de la industria cinematográfica fallecidos el año anterior.

El artista ganador de cuatro Grammy aparecerá así en una de las partes más seguidas anualmente en la retransmisión de estos premios y que el año pasado contó con la música del coro The Sample Choir como protagonista.

Kravitz se unirá así al selecto de grupo de cantantes, liderado por Rihanna, que ambientarán musicalmente la 95ª entrega de los Óscar.

Escritor, productor y multiinstrumentista, Kravitz ha trascendido géneros a lo largo de más de tres décadas de carrera musical con la grabación de once álbumes de estudio y más de cuarenta millones de copias vendidas internacionalmente.

La 95ª edición de los Óscar se celebrará el domingo 12 de marzo en el Teatro Dolby de Los Ángeles (Estados Unidos), contará con el cómico Jimmy Kimmel como maestro de ceremonias y será televisada en directo por la cadena ABC en más de doscientos territorios repartidos por todo el mundo.

