Lo logró: Brendan Fraser se lleva su primer Oscar por "The Whale"

Brendan Fraser se llevó su primer Premio Oscar, obteniendo la estatuilla en la categoría de Mejor Actor por su papel en "The Whale".

"Le agradezco a la academia por este honor y a nuestro estudio por hacer una película tan atrevida. Estoy agradecido con Darren Aronofsky por arrastrarme para hacer 'The Whale'", dijo Fraser emocionado al recibir el premio.

El actor, conocido por papeles en películas como "George de la selva" y "La Momia", se impuso sobre nombres como Austin Butler (Elvis), Colin Farrell (The Banshees of Inisherin), Paul Mescal (Aftersun) y Bill Nighy (Living).

Brendan Fraser accepts the #Oscar for Best Actor for #TheWhale. https://t.co/ndiKiHfmID pic.twitter.com/kNuDy85dpH