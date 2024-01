Maite Alberdi sobre nominación de "La Memoria Infinita": "Siento orgullo haber encontrado un lugar ahí"

La directora chilena Maite Alberdi habló por primera vez luego de ser nominada a los Premios Oscar 2024 por "La Memoria Infinita".

En una conferencia con la prensa, la chilena (en Estados Unidos por el festival Sundance) reflexionó sobre la nominación a Mejor Documental, repitiendo lo hecho con "El Agente Topo" en 2021.

"La Memoria Infinita" se estrenó en 2023 y muestra la relación entre Augusto Góngora, diagnosticado con Alzheimer, con su pareja Paulina Urrutia.

"Siento orgullo haber encontrado un lugar en una sección muy cerrada hacia la industria norteamericana y sentir que mi filmografía tiene un espacio ahí", expresó Alberdi.

"Tiene mucho de nuestra historia local pero finalmente es una historia de amor. Se me acercan muchas personas que me dicen que tienen familiares con Alzheimer. Me pregunto dónde están esas personas en la sociedad que no las vemos, pensé que el tema era más de nicho. Ha llegado lejos porque conmueve y es excepcional la relación que Augusto y Paulina tienen", agregó.

Además, Alberdi afirmo que "'La Memoria Infinita' ha ayudado a abrir debates sobre las mujeres y los cuidados, las mujeres cuidadoras. Toda Latinoamérica está en deuda en este tema y esto ayuda a generar el debate. No soy activista política, quiero regalar historias que permitan reflexionar".

Sobre la importancia de estar nominada con "La Memoria Infinita", la directora declaró que "era importante. Sentía que estar dentro de las 15 era un logro grande. Para mí es importante por Paulina, Augusto, por mi equipo que me ha acompañado por tantos años. Y es importante para la industria nacional".