Premios Oscar: Director de "The Zone of Interest" ganó y entregó potente discurso sobre Gaza

El director Jonathan Glazer sorprendió a Hollywood al llamar a un alto al fuego en Gaza en plena ceremonia de los Premios Oscar 2024.

Tras ganar Mejor Película Internacional con "The Zone of Interest", el británico agradeció a la la Academia por el honor y leyó un discurso condenando los ataques israelíes, siendo él mismo judío.

"Todas nuestras decisiones (al realizar el filme) buscaban reflejarnos y confrontarnos en el presente. No para decir 'mira lo que hicieron entonces', sino 'mira lo que hacemos ahora'. Nuestra película muestra a dónde nos lleva la deshumanización, a lo peor", reflexionó.

Glazer añadió: "Estamos aquí como hombres que se niegan a que su judaísmo y el Holocausto se vean secuestrados por una ocupación que ha llevado al conflicto a tantas personas inocentes, ya sean las víctimas del 7 de octubre en Israel o del ataque que se sigue realizando en Gaza".

"Para las víctimas de esta deshumanización, ¿Cómo resistimos?", preguntó.

#TheZoneofInterest wins best international feature film at the 2024 #Oscars pic.twitter.com/G3xEejQakT