La cercanía de Pedro Pascal y Jennifer Aniston en los Critics Choice Awards

Jennifer Aniston y Pedro Pascal tuvieron un acercamiento durante los Critic Choice Awards.

En la alfombra roja del evento, el chileno y la recordada estrella de "Friends" se encontraron mientras hablaban con la prensa.

Fue ahí donde la nominada por "The Morning Show", que se encontraba junto a su coestrella Reese Witherspoon, tuvo una tierna interacción con el actor de "The Last of Us" al reaccionar a la lesión que el actor sufrió mientras se encontraba de vacaciones en Chile.

"Tiene el cabestrillo más chic que haya visto (...) es el cabestrillo más suave que haya visto", aseguró coquetamente Aniston a las cámaras, mientras acariciaba el brazo de Pascal.