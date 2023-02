Reconocido actor de "Harry Potter" está en Chile

A través de redes sociales, el actor inglés Matthew Lewis, conocido por su rol de "Neville Longbottom" en "Harry Potter", anunció que está en Chile.

El actor de 33 años escribió en Twitter que está en Punta Arenas, "justo en el borde del mundo" la mañana de este miércoles 8.

Además, Lewis preguntó a sus seguidores: "¿algún fanático de Leeds/Bielsa en Punta Arenas viendo el juego en algún lugar bueno?". Leeds juega hoy miércoles frente al Manchester United por FA Cup a las 17:00 horas y el marcador se puede seguir aquí.

Lewis arribó a Chile durante el día martes y luego se trasladó a Punta Arenas.

No es primera vez que el inglés está en Chile, pues en noviembre de 2010 llegó al país para ser parte de la promoción de "Harry Potter y las reliquias de la Muerte: parte 1", que se estrenó ese mismo mes.

I’m in Chile. Just about at the edge of the world. The scum game is on TV here, but it’s not on in UK. Madness. While we’re on subject, any Leeds/Bielsa fans in Punta Arenas watching the game somewhere good? 👀🇨🇱