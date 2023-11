La periodista y crítica de cine Ángela Díaz entregó sus recomendaciones de estrenos de cine y series para el primer fin de semana de noviembre, destacando "Sly", el documental de Netflix que habla sobre la vida de Sylvester Stallone. Además, "The Worst Person in the World" que se puede ver en Amazon Prime Video y por último, el corto "Now and Then, the last Beatles song" de Disney Plus que cuenta la historia detrás de la última canción de la famosa banda británica.

LEER ARTICULO COMPLETO