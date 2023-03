Sam Neill reveló que está en tratamiento de cáncer

El actor neozelandés Sam Neill, conocido por su rol en "Jurassic Park", ha revelado que ha tenido "un feroz tipo de linfoma no Hodgkin agresivo".

Neill, de 75 años, contó que fue diagnosticado con cáncer en etapa tres en marzo de 2022 mientras estaba en la gira de promoción de "Jurassic World Dominion".

Incapaz de trabajar, el actor comenzó a escribir como una distracción y para "darme una razón para pasar el día", explicó a la BBC. El resultado es un libro de memorias titulado "Did I Ever Tell you This?" ("¿Alguna vez conté esto?"), que se publica en los próximos días.

Neill notó por primera vez que tenía glándulas abultadas en el cuello. Ahora cuenta en su libro que perdió su cabello después de la primera ronda de quimioterapia y escribe en sus memorias que cuando se mira en el espejo, "hay un anciano calvo y marchito allí".

"Más que nada, quiero recuperar mi barba. No me gusta el aspecto de mi cara ni un poco", expresó.