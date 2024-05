Serie documental presenta 10 acusaciones de hombres en contra de Kevin Spacey

Kevin Spacey enfrenta nuevas acusaciones de agresión sexual por parte de 10 hombres según una nueva serie documental.

Spacey Unmasked es el título de esta producción del canal británico Channel 4 que promete una "mirada forense" sobre las acusaciones que caen sobre el actor estadounidense.

La serie documental presenta a 10 hombres para contar sus historias de presunto abuso a manos de Spacey. Ninguno de ellos participó en el juicio de Londres en el que el actor fue absuelto de nueve cargos en julio de 2023, y la mayoría nunca se había pronunciado antes.

Muchas de las víctimas afirman haber quedado deslumbradas por Spacey, desconcertadas por su promesa de ayudarlas en sus carreras, sólo para pronto darse cuenta de que fue a costa de intercambiar supuestos "favores sexuales", a menudo mientras estaban en el set.

El documental de dos partes, se estrenará en el Reino Unido los días 6 y 7 de mayo, mientras que en Estados Unidos se emitirá por Max e Investigation Discovery en una fecha por anunciar.

Spacey reaccionó contra el documental y recurrió a X (ex Twitter) para desmentir las acusaciones formuladas en el documental. "No me sentaré y seré atacado por el 'documental' unilateral de una cadena moribunda sobre mí en su desesperado intento de conseguir ratings", escribió en un largo hilo.

Over the last week, I have repeatedly requested that @Channel4 afford me more than 7 days to respond to allegations made against me dating back 48 years and provide me with sufficient details to investigate these matters. Channel 4 has refused on the basis that they feel that…