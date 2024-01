"The Mandalorian y Grogu": Star Wars confirma nueva película

Mientras se piensa en la temporada 4, Star Wars anunció que habrá una película con The Mandalorian y Grogu.

"La perspectiva de llevar al Mandaloriano y su aprendiz Grogu a la pantalla grande es extremadamente emocionante", dijo Jon Favreau, creador de la serie de Disney+ y que será el director de la película.

La serie The Mandalorian se estrenó en 2019 con el chileno Pedro Pascal en el papel principal del cazarrecompensa y hasta ahora se han estrenado tres temporadas. La tercera fue exhibida en marzo de 2023.

"The Mandalorian & Grogu" es la primera película de "Star Wars" en proceso desde "Star Wars: The Rise of Skywalker" de 2019. Aún no se ha anunciado en qué espacio de la línea temporal de la serie se desarrollará la película.