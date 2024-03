Alex Ortiz tras su triunfo en Viña 2024: "No era una rutina genérica"

El comediante Alex Ortiz triunfó sobre el escenario de la Quinta Vergara durante la última jornada de Viña 2024.

Pese a generar comentarios divididos en redes sociales, el humorista logró conquistar al Monstruo y llevarse las Gaviotas de plata y de oro con una rutina basada en la vida de barrio, la infancia y su relación con su madre.

"Hice una rutina transversal. Todos entrábamos en los temas de esa rutina. También pensando en la gente de acá. Me sentí cómodo y sentí que la gente lo pasó bien", aseguró tras el show.

La reflexión de Alex Ortiz

Si bien la mayoría de sus chistes apuntaban al cómo era la vida en décadas anteriores, Ortiz dijo que se preparó especialmente para el público joven. Aunque no fue fácil.

"Cuando supe que venía Peso Pluma empecé a conectarla con algunas cosas juveniles y cuando se bajó Peso Pluma dije 'cagué'. Pero a mi me gusta mucho Trueno y conocía a María Becerra. Yo trabajé para la noche, no traje una rutina genérica en la que no sabía lo que pasaba con los cambios", sostuvo.

"Fue una pega de un año y tanto que tuve que ir adaptando porque el público también era más joven. Al principio sentía que estaba como ajeno, pero tengo un hijo de 19 años e invité a los amigos de mi hijo a un bar para que me vieran y luego les pregunté cosas, si entendían esto o no", agregó.