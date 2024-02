Alison Mandel feliz previo a su noche inaugural en Viña 2024, aunque "los nervios se mantienen"

La comediante Alison Mandel ve con buena cara lo que deparará en su noche de apertura en el humor Festival de Viña 2024.

Así lo comentó en la conferencia de prensa previa a su presentación este jueves 25 de febrero en la Quinta Vergara, donde se repetirá el plato tras su favorable paso en 2018.

Aunque para Mandel, los nervios siguen presentes en lo que respecta lo que deparará la jornada

¿Qué adelantó Alison Mandel sobre su rutina en la noche inaugural de Viña 2024?

La ex Club de la comedia, de entrada, se tomó el tiempo para agradecer la consideración este año.

"Sobre todo, me siento muy agradecida del proceso que he vivido. Y de la gente que ha sido particularmente muy buena onda conmigo", recalcó en la instancia.

"Me pareció que es una noche en la que yo calzaba bastante bien, me gusta. Es una buena noche encuentro yo", soltó Mandel.

En cuanto al contenido de la rutina de esta noche, Alison Mandel adelantó que "tiene harto de maternidad, relaciones de parejas, amigas, de todo un poco".

Los nervios de Alison Mandel

Para la comediante de 40 años, a pesar de haber tenido un existoso paso por la Quinta Vergara en 2018, confesó que los nervios persisten.

"La Chiqui, mi compañerita, me dice que tengo los nervios de acero y me permito sentirlos. Es un escenario muy grande, sería muy raro que no los sintiera", confesó emocionada.