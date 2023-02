¿Mal manejo? Animadores de Viña se llenan de críticas por entrega de Gaviota a Belén Mora

Los animadores del Festival de Viña del Mar, Martín Cárcamo y María Luisa Godoy, fueron blanco de críticas por el manejo que tuvieron durante el cierre de la rutina de Belén Mora, quien se llevó la Gaviota de Plata pese a recibir notorias pifias.

Los conductores del certamen aparecieron en escena cuando Mora culminó su actuación e iniciaron un diálogo con la comediante, a la espera de que el público comenzara a pedir el premio.

Más tarde se escucharon algunos gritos tímidos por la Gaviota de Oro. Cuando los animadores iban a dar paso a la entrega, Belén Mora pidió realizar un bis para "ganármela".

Cuando retomó, el Monstruo se hizo sentir nuevamente y la humorista terminó su presentación entre sonoros abucheos. Finalmente Martín Cárcamo y María Luisa Godoy la despidieron sin un nuevo galardón.

La actitud de los conductores de Viña 2023 fue ampliamente criticada en redes sociales. Revisa las reacciones a continuación:

Me molesta que se regalen las gaviotas. Ella misma era consiente de que no se la merecía. Por qué forzar algo que no se da de forma natural. Mal la producción. #belenaza #belenmora #vina2023