Daniel Alcaíno no descarta a Yerko Puchento en Viña: "No soy rencoroso"

A inicios de año, Daniel Alcaíno causó polémica al bajarse del Festival de Viña luego de un cambio de último minuto en la parrilla.

La salida de Maná del certamen, espacio que fue llenado por la argentina Tini, provocó que Yerko Puchento también se bajara del show, siendo reemplazado poir Diego Urrutia.

No cierra la puerta a Viña

Ahora bien, en el programa "Síganme los buenos" Julio César Rodríguez consultó al actor y comediante si estaría dispuesto a negociar otra vez para llegar a la Quinta Vergara, asegurando que está dispuesto a conversarlo.

"Olvidé hace rato ese cuento", inició diciendo el intérprete añadiendo que, en caso de ser parte de esta versión del festival, le gustaría estar la misma noche que Maná.

"Si te llaman hoy y te ofrecen ir el día de Maná ¿Lo cierras?", consultó el animador.

Ante esto, Alcaíno expresó: "No soy rencoroso, me gusta el vértigo, me gustan los desafíos, la adrenalina. Tendríamos que convérsalo con Jorge (López), somos dos que tenemos que tomar la decisión", sentenció.