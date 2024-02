Javiera Contador tras bochornoso show en Viña 2024: "Pensamos que el escenario iba a ser otro"

La comediante Javiera Contador tuvo un bochornoso regreso al Festival de Viña, yéndose de la Quinta Vergara con las manos vacías.

Tras el fallido show, la también actriz agradeció a sus compañeros de "Casado con hijos" que la acompañaron en el escenario y quienes, pese a las pifias, lograron ser aprobados por el Monstruo. "Yo los amo profundamente y que estuvieran en un momento me parece maravilloso", señaló en la conferencia de prensa.

Bajo esta misma línea, la intérprete de "Kena Larrraín" señaló que invitó a Fernando Larraín, Dayana Amigo y Fernando Godoy como una "sorpresa porque sabemos que el público nos quiere mucho", descartando que se haya sido un as bajo la manga.

"Dijimos: 'Podríamos hacer como algo', siempre pensando que el escenario iba a ser otro (...) Les agradezco porque si no hubieran estado ellos, creo que el final ha sido otro quizás un sabor más amargo", declaró.

Asimismo, Contador reflexionó sobre las críticas y la odiosidad que hubo alrededor de su presentación, luego de su pifiada rutina en Coihueco.

"Estamos en un momento de mucha odiosidad en general. Me pasó a mí con lo de Coihueco, que se transformó en un punto de inflexión que la prensa agrandó mucho y puede que haya influido o no, puede que la rutina sea pésima, pero no todo el mundo tiene el mismo cuero de chancho para pararse sobre un escenario, quizás yo no lo tengo", sentenció.