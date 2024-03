Javiera Contador y su mea culpa tras Viña: "Fui incapaz"

La comediante Javiera Contador se sinceró sobre su paso por el Festival de Viña del Mar.

La humorista se bajó del escenario sin recibir ninguna gaviota y luego de recibir pifias tras el paso de Andrea Bocelli.

"Yo, más que nadie, tengo claro que mi presentación en Viña no fue buena. La semana previa para mí también fue durísima. Los medios se ensañaron a partir de un episodio y eso me afectó", escribió en su cuenta de Instagram.

"Yo, honestamente, fui incapaz. Tener que entrar al escenario con una situación totalmente desbordada que nadie sabía cómo calmar, con una Quinta Vergara muy enojada me descolocó totalmente. No hice mi rutina. Apenas unas partes muy inconexas, sin gracias, sin mucho sentido", admitió Contador.

"Comprendí que no puedo hacer humor en esas condiciones. Simplemente no puedo. Y no lo digo para echarle la culpa al resto, al contrario; asumo y reconozco que yo no tengo esa capacidad. Nunca voy a ser graciosa en esas circunstancias (y no es por falta de compromiso)", enfatizó.

Al final de su post, Javiera Contador agradeció a sus seguidores: "Gracias de nuevo por el cariño. Nos vemos pronto. Volveremos con más punch y les prometo que más divertida (al menos que la última vez)".

"A los insopo de siempre decirles no se preocupen en contratar buses de alejamiento. Los pondrá la producción", remató.