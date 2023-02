Juanita Parra respondió a los comentarios de la rutina de Diego Urrutia

Durante su presentación en Viña 2023, el comediante Diego Urrutia mencionó en varias oportunidades a la baterista de Los Jaivas, Juanita Parra.

Urrutia se refirió a la artista musical en su rutina, con frases como "Te amo, Juanita", y posteriormente la presidenta del jurado se refirió a las menciones.

"Completamente, no me lo esperaba. Pero cuando pasó una vez, luego dos veces. Pero me mandó amor", dijo Parra en el backstage del evento viñamarino.

"Yo también te amo, Diego", expresó la baterista.