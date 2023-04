Martín Cárcamo no animará Viña 2024: "Es importante mirar el festival más allá de uno mismo"

Luego de animar las tres últimas versiones del Festival de Viña del Mar, Martín Cárcamo ha decidido dar un paso al costado y dejar la conducción del certamen.

"Cuando terminó el festival de este año, lo conversé con los ejecutivos porque venía reflexionando acerca de lo afortunado que he sido como conductor y de las oportunidades que he tenido", reveló Cárcamo a 13.cl, añadiendo que no regresará a la animación del evento.

"Al principio la idea era poder animar dos años, pero se alargó producto de la pandemia y animé un tercero. Y creo que es importante que otros animadores vivan lo que yo he vivido (...) Por eso creo que es importante mirar el festival más allá de uno mismo", añadió.

Aún así, el rostro de Canal 13, que no cierra la puerta a un posible regreso a la Quinta Vergara en unos años, admitió que le encantaría que María Luisa Godoy, con quien co-animó Viña desde 2019, siga en la animación ya que "lo ha hecho estupendo y sería muy bueno para el festival que ella continuara en esas labores".