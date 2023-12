"Me propusieron ser Reina de Viña": Cony Capelli respondió así a invitación en el certamen

Constanza "Cony" Capelli, la ganadora del reality show "Gran Hermano Chile", respondió a una duda que tenían sus fans durante las últimas semanas: ¿Se postulará como reina al Festival de Viña del Mar 2024?.

Su respuesta fue categórica: "Yo lo rechacé".

"Ya me propusieron ser Reina de Viña pero yo lo rechacé. En lo personal no es lo que quiero apuntar". @ConyCapelli en #CaféConNata. pic.twitter.com/SoxIkI9Bni — SÚBELA (@subelaradio) December 19, 2023

En entrevista con Súbela, reconoció que le propusieron la posibilidad, pero no quiere apuntar su carrera por ese lado.

"Rechacé ser reina de Viña. No está mal para quienes les gusta, apoyo que las mujeres hagan lo que quieran, pero yo no quiero seguir explotando mi cuerpo", le dijo a Natalia Valdebenito.

Cony, a diferencia de compañeras del mismo reality como Francisca Maira, no quiere ser Reina de Viña. "No quiero trabajar desde ahí. Me carga el término 'señorita'. A mí me gusta decir lo que pienso, tener mis convicciones. No voy a olvidar quién soy ni de dónde vengo, menos ahora", sentenció.