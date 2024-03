Miguelito sacó la voz tras chistes de Luis Slimming en Viña

El exintegrante de "Morandé con Compañía" y actual chico reality, Miguelito, respondió a Luis Slimming luego de ser mencionado en chistes de su exitosa rutina en Viña del Mar.

"Nunca fue un niño, era un viejo califa no más", fue una de las bromas de "Don Comedia" en su show en la Quinta Vergara.

"Algo me dijeron... Bueno, él no es la primera vez que me saca al baile por lo que he cachado, la otra vez creo que lo hizo en el Patagual", dijo Hans Malpartida, el verdadero nombre de Miguelito, a Radio Corazón.

El participante de Tierra Brava tuvo elogios para Slimming: "Yo felicito al Lucho, lo hizo bien. No necesitó mofarse de ninguna persona para hacer reír a la gente. Se hizo autobullying, cosa que yo hago. Pero hay otras personas que se tienen que mofar de otras personas para hacer reír. Para mí eso no es humor".