Myriam Hernández y su dúo con Karol G: "Cómo no iba a hacer que su sueño fuera realidad"

En la primera noche del Festival de Viña 2023, Myriam Hernández acompañó a la colombiana Karol G en su presentación.

Ambas cantaron "El hombre que yo amo", tema que la colombiana afirmó que escuchó desde su niñez gracias a su familia y que tras la interpretación de ambas tuvo un encontrón entre Hernández y un periodista.

"A Karol la conocí por una llamada telefónica, por una amiga en común que es productora en Miami", contó Hernández en conversación con Cooperativa.

"En 2017 me dijo 'hay una chica que te ama, eres su influencia musical, está comenzando'. La llamamos y escuché un grito", afirmó la cantante chilena, que dijo que "después me envió un video en el que decía que algún día quería cantar conmigo 'El hombre que yo amo'. Me pareció tan lindo".

"Ahora su mánager llamó a mi mánager para plantear que Karol tenía deseo de cantar conmigo. Obviamente accedí de inmediato, cómo no iba a hacer que su sueño fuera realidad", contó Hernández.