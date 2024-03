Pamela Díaz tras enojo de Naya Fácil: "Está un poco más sensible la niña"

Pamela Díaz respondió a las críticas de Naya Fácil a la entrevista que le realizaron este jueves, luego de ser coronada como embajadora del Festival de Viña del Mar 2024.

La "Fiera" participó en el matinal Contigo en la Mañana, donde fue consultada por la riña entre Naya Fácil y Botota Fox.

"Tengo entendido que están peleadas y se enojaron. Tienen muy mala onda entre ellas dos y esa no es mi culpa. No me puedo hacer cargo de las actitudes de cada una, no soy mamá de ninguna", dijo.

Agregó que durante el programa "se agarraron por varias tonteras, palabras iban y venían".

Julio César Rodríguez defendió a Naya Fácil

Durante la entrevista, Julio César Rodríguez intervino a favor de Naya Fácil: "Tampoco te puedes estar riendo de una persona todo el rato o estar todo el rato en el bullying".

Pero Pamela Díaz dijo que Naya estaba sensible debido a las críticas a su "piscinazo", distinto al de otras ocasiones.

"Yo creo que se molestó con la Botota por otras cosas que después voy a hablar, pero creo que si ella misma dice que le cuesta nadar y que el tema de la televisión es muy distinto a las redes sociales (...) Hoy día está un poco más sensible la niña y por eso pasa eso", reflexionó.