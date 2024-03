Pancho Saavedra tras su paso por Viña 2024: "Yo me voy muy feliz"

Francisco "Pancho" Saavedra, animador del Festival de Viña 2024, reflexionó sobre su paso por el certamen viñamarino.

En conversación con T13, realizó un balance sobre su debut como animador del festival: "A título personal, yo me voy muy feliz. Me pudo haber atormentado la crítica en redes sociales, algún reportaje, pero las críticas son eso. Uno tiene que tomarlas y quedarse con lo bueno".

"Estoy demasiado contento. Si hay otro Festival, pues lo quiero hacer. Y si hay algo que me gustaría decirle a los jóvenes, es que nadie se atreva a cortarles las alas de sus sueños, que nadie les diga que ustedes no pueden. Yo voy a seguir siempre mi camino, tengo convicción, creo en mí y con eso me quedo", agregó.

Encontrar el "pajarito nuevo"

Luego de no entregar la gaviota de oro a Anitta, el animador fue duramente criticado y relató haberse sentido "muy mal".

Pero ocurrió algo que le subió el ánimo en ese complejo momento: "Salí a la calle y me pasó que me rodeé de amor, cariño y aplausos. De gente diciéndome 'lo estás haciendo bien' y pensé en mis otros colegas que han estado ahí. En Martín (Cárcamo), Sergio (Lagos), en Felipe Camiroaga... cómo los criticaron las primeras veces que ellos estuvieron ahí."

"Parece que este es el juego de Viña. Es como encontrar el pajarito nuevo, porque de él hay que hablar", reflexionó.

Cuestionamientos sobre rigidez en la Quinta Vergara

A través de redes sociales, algunos criticaron la falta de soltura del animador mientras animaba el certámen, distinta a la que sí tiene en otros programas televisivos que le ha tocado conducir.

Saavedra recalcó que "los guiones son muy formales" y que "hay una rigidez que tiene que ver con los libretos".

"Algunas personas decían que me riera, pero no me iba a andar riendo solo, iban a decir 'este gallo está loco', y uno tiene que adaptarse a audiencias que quizás no te conocen y van a ver un conductor como están acostumbrados, de una forma mucho más formal", dijo.