¿Quién es Peso Pluma? El furor de los corridos mexicanos confirmado para Viña 2024

Un joven mexicano, conocido ampliamente como Peso Pluma, vino a cambiar las reglas de la industria al introducir el corrido mexicano en el top de las listas de música latina.

El cantante originario de Zapopan obtuvo 21 nominaciones Premios Billboard de la Música Latina 2023 y arrasó en ocho categorías, coronándose como el artista con más galardones de la edición.

Artista del Año, Debut

Artista Regional Mexicano del Año, Solista

Compositor del año

Canción Regional Mexicana del Año, por "Ella baila sola"

Canción del Año, Streaming, por "Ella baila sola"

Hot Latin Song Canción del Año, por "Ella baila sola"

Hot Latin Song, Colaboración Vocal del Año, por "Ella baila sola"

Hot Latin Songs Artista del Año, Masculino

En el mismo eventon, incluso recibió felicitaciones de la empresaria y socialité Paris Hilton, quien aseguró que quiene hacer una colaboración con el joven de 24 añosy lo catalogó de "increíble".

"Esta noche estoy pensando en quién quiero que participe en mi próximo proyecto porque hay personas con tanto talento, pero Peso Pluma es verdaderamente impresionante", dijo en charla con Telemundo.

En poco tiempo, el compositor ha demostrado que el folklore y la música urbana hacen una combinación que ha resultado bien recibida por las audiencias, y recientemente, concretó su firma para participar en el Festival Viña del Mar, en su edición 2024.

¿Cuál es la historia de Peso Pluma?

De nombre de nacimiento Hassan Emilio Kabande Laija, el artista se introdujo en el mundo de la música de manera totalmente autodidacta, y él mismo a los 15 años aprendió a tocar la guitarra viendo videos de Youtube.

Peso Pluma solía escribir en su diario, y aunque fue riculizado por sus compañeros por ser considerado "femenino", el pasatiempo le sirvió para construir algo mayor y que finalmente le dio fama.

"Ahí es donde escribía cómo me sentía, luego me di cuenta de que algunas cosas rimarían. Seguí practicando y mejoré con el tiempo", relató Hassan Emilio Kabande Laija a Billboard.

Este año, marcado por su ascenso al estrellato, el intérprete tuvo un paso por el festival Coachella donde colaboró con Becky G, además de presentarse en los Billoard con la artista argentina Nicki Nicole, quien actualmente es su pareja.

¡Viva el amor en los #Billboards2023! 😍



🤝❤️ Así se retiraban del escenario @Nicki_Nicole19 y @_PesoPluma luego de cantar a dúo “Por Las Noches” 🎶@billboardlatin 🎖️ pic.twitter.com/9AHQeIczfz — Billboard AR (@BillboardArg) October 6, 2023

Amenazas de muerte

"Esto va para ti Peso Pluma, abstente de presentarte el día 14 de octubre porque será tu última presentación, esto por irrespetuoso y lengua suelta. Te presentas y te vamos a partir toda tu M***. Att CJNG".

El cártel de droga Cártel Jalisco Nueva Generación fue el que emitió tal comunicado para amenazar el joven, y supuestamente por las letras que aluden a El Chapo Guzmán y sus hijos, titualdas "El Azul", "Igualito a mi apá" y "El belicón".

Por ese motivo, una semana después la disquera de Peso Pluma anunció la cancelación de ese show y en otros pactados en diferentes cuidades.

"Hay muchas cosas que son falsas y muchas cosas que no lo son", dijo el joven de 24 años en una entrevista que concedió a The New York Times el pasado domingo 8 de octubre.

En esa misma líea, añadió "me siento seguro. Estar cerca de Dios es lo más importante, y creo que por eso me siento seguro. Para mí es más una cosa espiritual", recalcó Peso Pluma.