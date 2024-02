¿Quiénes son Men at Work, el número anglo de Viña 2024?

Históricamente el número anglo ha sido una de las principales atracciones de cada Festival de Viña del Mar.

Artistas como Elton John, Lionel Ricchie, Sting, Morrissey, Rod Stewart, Simply Red, Journey y Christina Aguilera, entre muchos otros, han ocupado esa plaza en el pasado.

Para la edición 2024 la organización ya confirmó la presencia de Men At Work, una banda australiana que gozó de éxito en la década de los 80.

La presencia del grupo, que explora sonidos como el new wave y el pop rock, fue celebrada por la alcaldesa Macarena Ripamonti, quien apareció en redes sociales cantando "Overkill", uno de los éxitos de los oceánicos.

La historia de Men At Work

El grupo fue formado en Melbourne en el año 1978 por Colin Hay como un dúo acústico. Sin embargo en la década del 80 cambiaron su formación, inclyendo al tecladista y saxofonista Greg Ham, fallecido en 2012.

Durante los primeros años de esa década cosecharon gran éxito mundial hasta su disolución en 1986 con apenas tres discos editados. En los años posteriores hubo un par de tibias reuniones que no prosperaron. En la actualidad la banda es integrada solamente por Colin Hay junto a músicos de soporte.

¿Qué canciones tiene Men At Work?

Pese a su breve carrera musical Men At Work supo instalar varias canciones en la memoria popular. Su primer álbum "Business as Usual" incluyó el tema más exitoso de toda su trayectoria: "Down Under", canción que alcanzó el número 1 en Australia, Reino Unido y Estados Unidos.

Además la placa traía al clásico "Who Can It Be Now?" y su inconfundible riff de saxofón.

Su segundo disco "Cargo" dejó otros hits como "Overkill", "It's a Mistake" y ""Be Good Johnny".