"Son cosas que pasan con los nervios": Laila Roth comentó su breve paso por Viña 2023

Si bien anoche la comediante argentina Laila Roth se quedó con la Gaviota de Plata, su rutina no logró convencer del todo al monstruo y al respecto, explicó cómo vivó la oportunidad de estar en la Quinta Vergara.

"Empezó a pasar que algunos chistes que esperaba que entraran mejor no lo hicieron", explicó Roth a Página 7 tras su debut en el Festival de Viña del Mar y comentó que el show fue similar a uno hecho antes en Valparaíso, aunque con pequeños ajustes.

Igualmente, relató que "me desconecté un poco de mí misma, cómo voy a conectar así con el público. Pero son cosas que pasan con los nervios", aunque agradeció "mucho el respeto también, porque hubo momentos que no hubo tanta risa, pero la gente siguió escuchándome".

"Creo que no me molesta que silben, me molesta no poder entretenerlos, pero tampoco quiero quedarme con esa parte, porque la verdad es que el resto estuvo bien y que lo disfrutaron mucho y yo también y estoy muy contenta con la experiencia en general", manifestó la trasandina.