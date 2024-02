Así es el show que Sam Smith traerá a Lollapalooza Chile 2024

Cinco años después de su debut en Lollapalooza Chile, el cantante estadounidese Sam Smith calienta motores para la esta edición de 2024 con más fuerza y libertad que nunca.

Desde su paso por el festival en 2016, con una evolución musical y estética remarcable durante su carrera ha sabido cautivar a su público al mismo tiempo que visibiliza su bandera de lucha por los derechos de las personas LGBT+.

El intérprete de "Stay with me" y "How do you sleep", acreedor de cinco Grammys y con más de una decena de premios sobresale por sus impactantes shows que combinan lo escenografía y vestuarios de lo más estrafalarios.

Desde su despegue hasta ahora, además, el intérprete de "Stay with me" ha colaborado con grandes artistas, más recientemente con Madonna en el sencillo "Vulgar".

¿Cómo será el show de Sam Smith en Lollapalooza Chile?

Con su regreso a Chile y a Lollapalooza, Sam Smith trerá a nuestro país lo mejor de sus presentaciones globales los últimos meses, en específico de su aclamado tour "Gloria", catalogado como una "declaración de emoción humana".

Tildado de "Vulgar" por algunos detractores, tal como protesta en su canción con Madonna, Smith sabe llevar las críticas negativas de la mejor forma, que lejos de abatir al artista proclamado de género no binario, parece elevarlo con más fortaleza.

¿Qué canciones interpretará Sam Smith en Lollapalooza Chile?

Como ya lo ha venido haciendo los últimos meses en sus presentaciones globales, el "Gloria Tour" consta de tres actos y una introducción, donde interpreta los éxitos de su carrera así como los de su nuevo disco homónimo.

Intro

Stay With Me

I'm Not the Only One

Like I Can

Too Good at Goodbyes



I: Love

Perfect

Diamonds

How Do You Sleep?

Dancing With a Stranger



II: Beauty

I'm Kissing You

Lay Me Down

Love Goes

Gimme

Lose You

Promises

I'm Not Here to Make Friends

Latch

I Feel Love



III: Sex