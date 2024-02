Las razones para no perderte a Arcade Fire en Lollapalooza Chile 2024

Se acerca Lollapalooza 2024 y al igual que la diversidad de artistas que alistan su arribo a esta nueva edición chilena a celebrarse en el Parque Bicentenario de Cerrillos, el colectivo canadiense de rock alternativo Arcade Fire regresará a la casa de Perry Ferrel diez años después de su recordado show en Parque O'Higgins.

Afortunadamente la espera no fue tan larga, ya que la sólida presencia de sus integrantes en su escala de 2017 emocionó a un Movistar Arena repleto, en ese entonces para promocionar su trabajo "Everything Now", con un movido espectáculo bajo el nombre de "Infinite Content".

Ahora, con una brillante estela dejada recientemente en los más importantes festivales de la escena global, últimamente en Corona Capital en México, Arcade Fire retornará con más fuerza que nunca con su cuarto álbum "WE" (2022) bajo el brazo.

¿Por qué no te puedes perder Arcade Fire en Lollapalooza Chile 2024?

La energía palpable que hace bailar a todos los asistentes

Horas después de brindar su inolvidable último show en nuestro país, el vocalista Win Butler no pudo dejar pasar el evidente entusiasmo del público en su cuenta de Twitter, al que catalogó como "tan loco". Aunque queda claro que un espectáculo tremendo no lo hacen solo los espectadores.

Su contundente presencia en el escenario

Al hacer críticas sobre el despliegue de Arcade Fire, los sitios especializados concuerdan en puntos comunes. Los integrantes derraman "su alma" allá arriba según Consequence, y de acuerdo Variety, dejan "hipnotizados" a los presentes.

Un setlist que hará un repaso transversal por su carrera

Cada era tiene sus gustos y Arcade Fire lo sabe. Recientemente, tanto en el festival Corona Capital de México 2023 y en el MEO Kalorama en Portugal, temas de Funeral (2004), The Suburbs (2010), Reflektor (2013) cobraron casi una equitativa importancia, sin dejar de lado las canciones de su nueva producción.

Una escenografía que no pasa desapercibida

Desde ya hace algunos años Arcade Fire ha potenciado su desplante escénico con distintos elementos visuales. Una bola de disco gigante, disfraces, muñecos, láseres que salen de los mismos cuerpos de los integrantes. Solo queda esperar qué nos traerá de vuelta en esta nueva experiencia.

¿Qué día se presentará Arcade Fire en Lollapalooza Chile?

Al igual que Blink-182, The Offspring, Diplo y más, Arcade Fire tiene fijado su show para el sábado 16 de marzo de 2024.