Lollapalooza Chicago anunció su cartel 2024

El festival estadounidense Lollapalooza, a realizarse desde el 1 al 4 de agosto, reveló su cartel para su edición 2024.

El evento, que se llevará a cabo en el Grant Park de Chicago, repite como headliners a nombres que estuvieron en la última versión chilena: Blink-182, SZA y Hozier.

En tanto, The Killers, Melanie Martinez, Skrillex, Tyler The Creator, Future X Metro Boomin y el grupo de K-pop Stray Kids son los otros artistas que encabezan el line up, así como posibles shows para las próximas versiones en Sudamérica.