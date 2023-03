Twenty One Pilots sorprendió con cover de Blink-182 en Lollapalooza Argentina

El grupo Twenty One Pilots sorprendió al público de Lollapalooza Argentina al interpretar una canción de Blink-182, la banda que recientemente canceló su participación en el evento sudamericano.

A modo de consuelo para los seguidores del trío, Twenty One Pilots decidió hacer una versión de "All the small things" durante su repertorio.

El show también destacó por la interpretación de "Muchachos ahora nos volvimos a ilusionar", el tema de La Mosca Tsé-Tsé que acompañó a la selección de Argentina en su reciente título mundial de fútbol.

Este domingo 19 de marzo Twenty One Pilots cerrará la edición 2023 de Lollapalooza Chile. ¿Harán un tributo a Blink-182 también?