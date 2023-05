Belén Mora revela que recibió amenazas tras presentación en Viña: "Es indecible lo que recibí"

Este jueves, Belén Mora volverá a la televisión en"PH: Podemos Hablar", a meses de alejarse de las pantallas, donde abordará su paso por el Festival de Viña, que terminó en pifias.

"No fue un fracaso en lo absoluto. Yo lo veo como un éxito. El solo hecho de pisar el festival, que era un objetivo fue fantástico. Antes de que me pifiaran la gente se río 40 minutos y me quedo con eso", dijo la comediante a Jean Philippe Cretton, conductor del espacio de Chilevisión.

Sin embargo, la ex "Morandé con Compañía" comentó que, a raíz de su participación en el certamen viñamarino, ha recibido odio y amenazas.

"Es indecible lo que recibí, pero muchos ataques hacia la condición de mi hijo menor que tiene síndrome de down, lo encontré muy bajo, que yo te caiga mal, la raja, tírame toda la mierda, si me queri tratar de comunista, trátame de comunista, no me afecta porque no lo soy, pero hay un límite", expresó.

La complicada situación que vivió antes del Festival

En el programa, Mora también revivió un difícil momento de su 2022 al hablar de Rafael, su hijo menor, que debió pasar por una cirugía a corazón abierto con solo 7 meses de vida.

"Tuvimos que operarlo y lo afrontamos en modo avión. Hubo una complicación que nos tuvo 15 días en la UCI pediátrica que es muy fuerte, con nuestra guagua entubada, paralizado, con los ojitos cerrados, hinchadito por los corticoides, y entre medio de todo eso me dicen: 'Belén te vamos a ir a ver para Viña'", reveló la humorista.

Luego de repasar esta dura experiencia, la también actriz aprovechó para compartir su reflexión sobre el peso emocional que debió cargar el último año y las consecuencias que tuvo.

"No viví todos esos procesos como los tenía que vivir, entonces Viña fue la gota que rebalsó el vaso. Cuando la gente me dice 'estay muy cagá por lo que te pasó en Viña', yo les digo que tuve a mi guagua 15 días en la UCI, que me hayan pifiado, uno pone en la balanza, mira con perspectiva y lo realmente importante no es una gaviota de oro", aseguró Mora.