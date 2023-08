"No me parece gracioso": Checho Hirane arremetió contra Copano por trolleo

El humorista Checho Hirane arremetió contra Fabrizio Copano luego de que el comediante, radicado en Estados Unidos, proyectara un mensaje de despedida con su imagen en Times Square.

"No me imaginé nunca que podía estar ahí, me dio risa que alguien se esfuerce en hacer algo así", comenzó diciendo el comediante en un adelanto del programa "Podemos Hablar".

Bajo esta línea, Hirane recordó que el inicio de su rivalidad con el ex "Club de la Comedia" se remonta hace varios años, tras una "encerrona" en un programa que este tenía junto a su hermano Nicolás

"Mientras estábamos conversando, uno de ellos andaba con una foto de Pinochet atrás, como una encerrona y cuando fue el golpe de estado yo tenía 16 años, no tenía nada que ver con eso", explicó a Jean Philippe Cretton, conductor del espacio de Chilevisión.

Asimismo, el también ingeniero comercial señaló que esta rencilla no es algo político ya que "tengo muy buena onda con Bombo Fica", colega que milita en el Partido Comunista.

"Ellos me han matado varias veces, no me parece gracioso, ha insistido en que me mató, en que me morí y no le encuentro la gracia", dijo Checho, sentenciando con que "para triunfar en el humor no se necesita matar a los colegas".