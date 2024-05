Diputado Coloma y pensiones: "Necesitamos que el Gobierno sea capaz de flexibilizar posturas"

Luego de que el Gobierno le pusiera "suma urgencia" a la reforma de pensiones, el diputado Juan Antonio Coloma, jefe de la bancada de la Unión Demócrata Independiente (UDI), exigió este jueves "realismo político" al Ejecutivo.

En entrevista con El Diario de Cooperativa, el congresista derechista afirmó que "a Chile le conviene (destrabar la discusión previsional), yo lo comparto, (pero) pasan dos cosas: primero, el proyecto que salió de la Cámara de Diputados es un proyecto bien particular, porque habla del aumento del 6% pero no dice cómo y ese es el proyecto que hoy día se está discutiendo en el Senado. Por lo tanto, cuando el Gobierno le pone suma urgencia, discusión inmediata, a este proyecto, en la práctica es un proyecto donde todavía no hay ningún tipo de acuerdo real y es donde nosotros tenemos una diferencia".

El Ejecutivo puso suma urgencia a la reforma con el fin de acelerar su tramitación en la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado, lo que desde el punto de vista técnico implica que la iniciativa debe ser conocida y despachada en un plazo de 15 días. Esto, después de que el Presidente Gabriel Boric pidiera en su discurso del Primero de Mayo que la discusión en esa instancia parlamentaria se cierre este mismo mes.

El proyecto se aprobó en general en la Cámara de Diputadas y Diputados, pero fue rechazado el denominado "corazón" de la propuesta.

La reforma, que se presentó inicialmente en noviembre de 2022, propone la creación de un sistema mixto y la posibilidad de que el Estado gestione los fondos privados de pensiones –hasta ahora en manos de las AFP, empresas privadas– y busca subir la cotización del 10% actual al 16%, a cargo del empleador.

El principal punto de fricción es el destino de ese 6% adicional, que el Ejecutivo quería destinar inicialmente a un seguro social, pero finalmente optó por acoger una fórmula mixta propuesta por la Democracia Cristiana (DC), el Partido de la Gente (PDG) y Demócratas y que reparte un 3% al seguro social y otro 3% a la capitalización individual.

Tanto Chile Vamos (UDI, Renovación Nacional y Evópoli) como el Partido Republicano rechazan la nueva distribución y quieren que el 6% vaya totalmente a las cuentas de capitalización individual de cada trabajador.

"Nosotros creemos —señaló Coloma en Cooperativa— que el 6% tiene que ir a la cuenta de capitalización individual, al ahorro de las personas, y para las pensiones más bajas establecer un mecanismo de aumento de la PGU. El Gobierno tiene una postura diferente, pero para esto también hay que aplicar realismo político. El realismo político es que necesitamos que el Gobierno sea capaz de flexibilizar sus posturas para poder sacar adelante los acuerdos. Me parece, al menos a mí, eso esencial".

MÁS INFORMACIÓN EN INSTANTES...