Cathy Barriga deberá volver a prisión: Corte revocó arresto domiciliario

La Corte de Apelaciones de Santiago repuso este jueves la medida cautelar de prisión preventiva contra Cathy Barriga, exalcaldesa de Maipú, imputada por presuntos actos de corrupción durante su administración (2016-2021) que involucran un fraude por más de 33 millones de dólares.

La esposa del diputado Joaquín Lavín (UDI) había salido de la Cárcel de Mujeres de San Miguel el pasado 18 de diciembre, cuando el Noveno Juzgado de Garantía de Santiago modificó la máxima cautelar a un régimen de menor intensidad, arresto domiciliario total, lo que le permitió pasar Navidad en su casa.

Ocho días después, la Sexta Sala del tribunal de alzada capitalino -compuesta por la ministra Marisol Rojas Moya, el ministro Daniel Aravena Pérez y la abogada integrante Catalina Infante Correa- revocó la resolución del tribunal.

El órgano acogió las apelaciones de la Fiscalía Metropolitana Oriente y el Consejo de Defensa del Estado (CDE), que argumentaron que el juzgado adoptó una decisión errónea al cambiar una resolución sin considerar nuevos antecedentes que refuerzan las acusaciones en contra de Barriga.

"Son todos argumentos que ya han sido ponderados", dijo la fiscal Constanza Encina a la prensa.

Añadió que "la situación del menor (el hijo de Barriga) es algo que no ha sido cuestionada, que ha sido ponderada. Incluso, se le han proporcionado salidas (a la imputada). Incluso, la Corte de Apelaciones, en su oportunidad, en el considerando quinto de su fallo, tuvo en consideración esta situación en particular, señalando que ella podría solicitar salidas en caso de que lo requiera cuestión, que no ocurrió, sino que simplemente se intenta modificar la medida cautelar".

Qué dice el fallo de la Corte

"Los nuevos antecedentes que se han invocado por parte de la defensa de la imputada, no resultan -en concepto de estos ministros- antecedentes suficientes para mutar la medida cautelar a la que se encontraba sujeta", razonó la Corte.

"En efecto", continuó el fallo, "los documentos relativos a su hijo, dicen relación con su diagnóstico, el cual no ha sido materia de cuestionamiento por parte de los intervinientes; en relación al oficio proveniente de la municipalidad de Lo Barnechea, este se encuentra allegado a la carpeta investigativa con fecha anterior a la renormalización; y, por último, el transcurso del tiempo tampoco resulta relevante por cuanto solo transcurrieron treinta días desde la fecha en que esta Corte conoció de la anterior revisión de la medida cautelar".

Agregó que, respecto de la necesidad de cautela, "tal como ya se expresó por esta Corte en la resolución de noviembre recién pasado, teniendo en consideración el número, naturaleza, gravedad de los delitos por los cuales se encuentra formalizada y reformalizada, la sanción legal probable y, en especial, el monto de los perjuicios hasta ahora acreditados, permiten a esta Corte estimar que la libertad de la imputada constituye un peligro para la seguridad de la sociedad".

"Por todo lo anteriormente razonado, esta Corte estima que no hay antecedentes para modificar la situación cautelar de la imputada Barriga, motivo por el cual se revocar la decisión en alzada", dictó la Sexta Sala.

Esta decisión se adoptó con el voto en contra de la abogada integrante Catalina Infante, quien fue del parecer de confirmar el arresto domiciliario total, planteando que "satisface suficientemente la necesidad de cautela, atendido especialmente el tiempo que se mantuvo bajo dicha medida, entre enero y noviembre del presente año, sin registrarse incumplimientos en ese periodo", explicó el fallo.

