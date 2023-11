"Nunca me compró la casa": "El Poeta" incomodó a Belloni con antigua promesa

La noche del viernes, Paty Cofré y Ernesto Belloni se enfrentaron en un nuevo episodio de "El Purgatorio".

Mientras Luis Slimming y Chiqui Aguayo leían el libro de condolencias en un funeral ficiticio hecho para los invitados, apareció inesperadamente Daniel Ponce, mejor conocido como "El Poeta" para despedirse de su excompañero en "Morandé con Compañía".

"¿Acá no estuvieron Los Atletas de la Risa? ¿Y aquí no se sacó la chucha Karol Dance? (sic)", preguntó al entrar a escena, sacando algunas carcajadas de los asistentes.

Posteriormente, el comediante entregó unas palabras de despedida al "Che Copete", recordando una vieja promesa que no cumplió.

"Le tengo una condolencia, mejor, le tengo un poema (...) Vengo aquí, a verlo aquí, en su última morada. No como yo, que sigo viviendo donde mismo, ya que alguien nunca me compró la casa", lanzó Ponce, incomodando al humorista.

"Usted dijo, si la gente iba al cine, iba a ver la película, me iba a regalar la casa. Yo fui a ver la película, había más gente. Entonces, ¿usted está mintiendo o yo soy tonto? No me responda, porque está muerto", añadió.

Fue en 2007, cuando se estrenó "Che Kopete: la película" que Belloni prometió a Ponce regalarle una casa si el filme llegaba a los 500 mil espectadores, quedando en nada ya que solo fueron 220 mil personas a las salas de cine.

"Años trabajando juntos, harta funa. Ayer pasé por tu casa, que bueno que tienes una. Don Che, lo quise como un padre, vuele alto. Don Che...¡tumare!", cerró "El Poeta".