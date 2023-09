Pablo Zamora y Kurt Carrera se reunieron y analizaron el regreso de "Popín"

Cuando irrumpieron a comienzos de los 2000 con su parodia de "El Profesor Rossa y Guru Guru", los comediantes Kurt Carrera y Pablo Zamora se convirtieron en dos figuras centrales de la televisión.

Su criticada presentación en el Festival de Viña del Mar en 2008 tuvieron algunas apariciones en programas y en 2013 se disolvieron. Sin embargo varios de sus personajes, como el "Profesor Salomón y Tutu Tutu" o "Los Hermanos sin dolor", han recibido un nuevo impulso de popularidad gracias a las redes sociales.

Tal es el caso de "Popín", la parodia de "Pin pon" a cargo de Zamora que se ha convertido en viral gracias a sus ácidas apariciones en "Morandé con Compañía". Incluso hubo rumores sobre el potencial regreso del personaje a través de un especial show.

Recientemente Pablo Zamora y Kurt Carrera se hicieron cargo de esos rumores y publicaron en redes sociales un video aludiendo al polémico muñeco.

"Popín la está llevando"

En el clip Zamora asegura que tomó un Uber que, coincidentemente, era conducido por Carrera. "Qué sorpresa que estés de Uber, ¿te ha ido bien en lo tuyo?", le pregunta Pablo Zamora y su ex compañero replica que "sí, me ha ido increíblemente. He estado ahí, sobreviviendo como cualquier chileno en la vida".

"¿Y a ti cómo te ha ido?", le pregunta Carrera, quien luego le sugiere que "Popín la está llevando".

"¿Popín? Sí, algo me han contado", respondió modestamente Pablo Zamora, que luego le pidió a su ex partner que lo llevara a comer un completo a Providencia.

El video generó cientos de comentarios de personas pidiendo el regreso del muñeco "Popín" y de sus icónicas frases.