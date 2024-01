Palta Meléndez hizo duro diagnóstico sobre la situación actual de Chile

El comediante Palta Meléndez, que se encuentra temporalmente en Chile tras radicarse hace unos años en el extranjero, hizo una lapidaria crítica sobre la actualidad del país.

En el programa "Sin Dios Ni Late", el humorista reconoció que su perspectiva sobre la seguridad nacional, desde su llegada a finales del 2023, ha cambiado.

"Yo estoy en modo turista todavía, Chile me encanta, todo muy tranquilo. Pero hace tres días se me quitó el modo turista y estoy deprimido", expresó.

En línea con lo anterior, Meléndez explicó que "he encontrado un país que ha involucionado, mucha delincuencia e inseguridad, y además donde voy me recomiendan 'Palta, cuidado con la mochila, no saques el celular'".

Asimismo, el cómico comentó que en España, donde reside junto a su familia, no ocurren este tipo de robos.

"Puedo dejar el auto estacionado afuera, sin seguro, y nadie te roba. Bueno, otra realidad", cerró.