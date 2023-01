"Un amigo mío se volvió presidente": Fabrizio Copano debutó en el late de James Corden

La madrugada de este viernes, Fabrizio Copano apareció en el "The Late Late Show" de James Corden, debutando en la televisión estadounidense.

"Soy de Chile y estuve ahí hace unas semanas porque un amigo mío se hizo presidente, ¿no es algo loco? Es el primer presidente millennial, tiene 36 y no creo que sea una buena idea, va a renunciar en un mes porque 'es mucha ansiedad'", empezó contando Copano en su rutina, en referencia al presidente Gabriel Boric, rematando con que fue incómodo ir al cambio de mando porque 'no voté por él...no sé si están de acuerdo conmigo, pero no puedes votar por un amigo'.

El humorista continuó hablando de su hijo, contando que fue padre hace poco y que aún no sabe qué tipo de padre quiere ser con él: "No quiero ser ese tipo de padre que es amigo de su hijo (...) siento que no puedo ser su amigo porque me estoy acostando con su mamá, ¿qué clase de amigo te hace eso?".

Además, el ex "Club de la Comedia" aprovechó para hablar de la familia de su esposa estadounidense: "La última vez que estuve con mi esposa y su familia, su tío me dijo: 'no hagas chistes sobre este país, no eres americano' (...) hay algo que me molesta, soy americano porque el nombre del continente es América, todos los que nacieron en el continente son americanos. Para mí es como si uno de los 'Avengers' decidiera llamarse así mismo 'el Avenger'".

Revisa la rutina completa aquí: