La sincera confesión de Vesta Lugg sobre sus intervenciones estéticas

La cantante y autora chilena Vesta Lugg conversó francamente sobre su aspecto físico y los medios que ha recurrido para mantener la imagen que suele proyectar al mundo.

"¡Amo el bótox! Le rezo al bótox, es lo mejor que he conocido en mi vida, si tú me dices un año sin sexo o un año sin bótox, yo prefiero un año sin sexo, te lo juro", confesó a La Cuarta.

Explicó que comenzó a inyectarse a los 23 años ya que "yo quería que se me marcara, me empecé a pinchar baby bótox, y me sigo inyectando poquitito, no es mucho, y eso va de la mano de un cuidado, comer bien, yo no tomo alcohol, me acuesto a las 21:30, entreno todos los días, agregó.

Va de la mano de un estilo de vida que me hace muy feliz", comentó la actriz recordada por su paso en la teleserie "BKN", además de reflexionar sobre su origen privilegiado: "Yo pude dedicarme al arte porque no tuve que mantener a mi familia".

"No tengo nada natural"

Lugg, quien recientemente debutó como autora con su reciente libro "Negóciate y gana", además de lanzar su último tema "11 mil Kilómetros", explicó el motivo por el que se sinceró sobre las intervenciones estéticas.

"Porque ¿Sabí qué? Estoy agotada que la gente piense que soy 'tan natural', 'es una niñita tan buena', 'cómo va a salir en pelota a la gala'; y sí po', si tengo las piernas para hacerlo, voy a hacerlo, es mí decisión", argumentó.

"No soy tan natural, no tengo nada natural, me pinto las uñas, me tiño el pelo, me bronceo con autobronceante, esto (su maquillaje) se demora cuatro horas en hacer, Raúl (su maquillador) llegó a las seis de la mañana a mi casa... es una expectativa poco real y para mí era importante que las niñas que me vieran supieran que yo no nací así", puntualizó.