10 canciones de Taylor Swift para celebrar sus 33 años

Este martes, Taylor Swift celebra sus 33 años, siendo una de las artistas más importantes de la industria musical actual.

Nacida el 13 de diciembre de 1989 en West Reading, Pennsylvania, Swift creció entre una granja de árboles de navidad y los suburbios de Wyomissing, mudándose a los 14 años a Tennessee con el fin de iniciar su carrera en la música country.

Tras firmar con Big Machine Records, la cantante estadounidense ascendió rápidamente a la fama, ganando sus primeros cuatro premios Grammy en 2010 gracias al álbum "Fearless" (2008).

Luego de grabar cuatro álbumes country, la artista saltaría exitosamente al pop en 2014 con el álbum "1989", manteniéndose vigente en la escena musical.

Para conmemorar a la cantautora y denominada "titán del pop" en su cumpleaños número 33, presentamos 10 de sus mejores canciones.

Su primer single "Tim McGraw", de 2006.

"You Belong With Me", de 2009, uno de los primeros éxitos de su carrera.

Una de sus canciones más sentimentales: "Back To December", de 2010.

"Blank Space" de 2014, parte de su primer álbum pop y una de las favoritas de sus fanáticos, los "swifties".

El regreso desde las cenizas: "Look What You Made Me Do", de 2017.

"Lover", un futuro clásico romántico, de 2019.

La canción que marcó un antes y un después durante la pandemia: "Cardigan", de 2020.

El único single del sorpresivo "Evermore": "Willow", de 2020.

"All Too Well (10 Minute Version) (Taylor's Version)", la versión extendida de la canción del 2012, regrabada en 2021.

Uno de sus más recientes éxitos: "Anti-hero", que se posicionó, desde su lanzamiento hasta esta semana, en el primer lugar del Billboard Hot 100.