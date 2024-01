Acusados por muerte de Canserbero denuncian torturas en Venezuela

A casi dos meses de ser detenidos por la muerte de Canserbero, familiares de los hermanos Natalia y Guillermo Améstica acusaron torturas en Venezuela.

Pese a que los hermanos de nacionalidad chilena-venezolana confesaron el crimen el pasado diciembre, el caso dio un vuelco días más tarde cuando señalaron que habían sido obligados a responsabilizarse por el asesinato de Tirone González, nombre real del rapero, y el músico Carlos Molnar.

Ahora bien, el mismo Guillermo detalló a su hija, desde la cárcel en Caracas, cómo fue forzado a declarse culpable del homicidio.

"Me insultaron para que confesara"

En un audio al que tuvo acceso T13, el hombre relató que, al llegar junto a su hermana al comando nacional antiextorsión y secuestro, el director de dicho recinto los presionó para hacer la declaración.

"Me insultaron para que confesara, yo no confesé nada. Claudia, me iban a matar. Con música de Canserbero y una vaina de tortura atrás", contó Améstica afirmando que, tras ser ahogado 5 veces con una bolsa "empecé a contarles la historia que ellos quieren contar".

"Con todos los fiscales chama, tranquilo, y nos hizo todos esos videos y nos tuvo hasta las 2 de la mañana y nos hizo todos los videos, repetir la escena y había que decir exactamente todo lo que ellos dijeron", explicó.

Asimismo, Guillermo hizo un llamado de auxilio: "Busca las opciones por dónde sea, por favor, sácanos de aquí. Llama al Presidente de Chile, lo que sea. Muéstraselos a la Embajada Chilena, pero no lo comentes y no lo pases, porque no te imaginas, ellos tienen el control completo", cerró.