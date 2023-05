Bad Bunny anuncia el título de su nueva canción y se llena de memes de molestos fanáticos

A través de redes sociales, Bad Bunny anunció "Where She Goes", su nueva canción que estrenará este jueves.

"Cancioncita nueva: 'Where She Goes' mañana", adelantó el puertorriqueño en sus historias de Instagram.

Tras conocer el título del tema, varios de sus seguidores reaccionaron a través de Twitter, ya que Benito Martínez, nombre real del artista, se ha negado en varias ocasiones a cantar en inglés.

"Ningún hello", "para que la Kendall Nicole entienda" e "inicia de gringo", fueron algunos de los comentarios que compartieron sus seguidores en Twitter.

pero y qué hace Bad Bunny anunciando y que “Where She Goes” que a donde va WHO?!! AQUÍ SE HABLA ESPAÑOL pic.twitter.com/1zXrqfyYKo — 𝐫𝐚𝐟𝐚𝐠𝐚 (@rvfaga) May 17, 2023

Se nos volvió gringa la nena pic.twitter.com/nqXSzpOobz — tATu⚯͛ (@tatu_clow) May 17, 2023

not benito haciendo musica en ingles para q la kendall nicole la entienda💀 https://t.co/ahXK9SVUAL — W (@wwwiilly) May 17, 2023

En tanto, el intérprete de "Moscow Mule" adelantó hace unos días su nuevo single en su cuenta de TikTok y, hasta donde se pudo escuchar, está completamente en español. Sin embargo, no se sabe si se trata de la misma canción.